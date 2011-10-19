Задача на 2 дії . Було 12 яблук ,Забрали 4 а потім іще 3, Залишелось ?
Математика
Задача на 2 дії . Було 12 яблук ,Забрали 4 а потім іще 3, Залишелось ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-4=8 2)8-3=5 залишилось 5
Гость:
Б-12 яб. З.-4 яб. ,3 яб. з-? решение: 1)12-4=8(яб) 2)8-3=5(яб)
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