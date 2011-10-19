Лифт поднимается с ускорением 1м/с в квадрате при етом вектор ускорення направлен вертикально в верх. в лифте находится человек массой 50 кг. Чему равно его вес если ускорение свободного падения равно 10 м/с в квадрате?

Физика

Лифт поднимается с ускорением 1м/с в квадрате при етом вектор ускорення направлен вертикально в верх. в лифте находится человек массой 50 кг. Чему равно его вес если ускорение свободного падения равно 10 м/с в квадрате?

Автор: Гость