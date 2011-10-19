Лифт поднимается с ускорением 1м/с в квадрате при етом вектор ускорення направлен вертикально в верх. в лифте находится человек массой 50 кг. Чему равно его вес если ускорение свободного падения равно 10 м/с в квадрате?

Физика
Лифт поднимается с ускорением 1м/с в квадрате при етом вектор ускорення направлен вертикально в верх. в лифте находится человек массой 50 кг. Чему равно его вес если ускорение свободного падения равно 10 м/с в квадрате?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = m(g + a); P = 50 (10 + 1); P = 550 H  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на весах которые находятся в равновесии на одной чаше лежит одно яблоко и две одинаковые груши а на другой дватаких же яблока и одна такая же груша...
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйства эссе на тему "Звук" очень надо до 19.10.11
Ответить
Алгебра
{х-у=-1 {у-z=-1 {z+2=8 помогите решить систему
Ответить
Математика
Доказать ,что разность любых двух четных чисел -число четное.
Ответить
Алгебра
(3 - корень квадратный 2) (5 корень квадратный 8)
Ответить