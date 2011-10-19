Лифт поднимается с ускорением 1м/с в квадрате при етом вектор ускорення направлен вертикально в верх. в лифте находится человек массой 50 кг. Чему равно его вес если ускорение свободного падения равно 10 м/с в квадрате?
Физика
Лифт поднимается с ускорением 1м/с в квадрате при етом вектор ускорення направлен вертикально в верх. в лифте находится человек массой 50 кг. Чему равно его вес если ускорение свободного падения равно 10 м/с в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = m(g + a); P = 50 (10 + 1); P = 550 H
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