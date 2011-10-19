Подберите однокоренные слова к слову зоолог. Что обозначает часть зоо-?
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Подберите однокоренные слова к слову зоолог. Что обозначает часть зоо-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зоо - живое существо, животное зоолог, зоопарк, зоомагазин, зоотехник
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