расскажите, какая зависимость существует между живыми организмами и плодородием почвы?
Биология
расскажите, какая зависимость существует между живыми организмами и плодородием почвы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плодородие, то есть способность почвы отдавать питательные вещества, накапливать и удерживать влагу и воздух, уже миллиарды лет создают почвенные живые организмы. Те, что обитают внутри почвы: прежде всего – корни, черви и насекомые, а по стенкам их ходов – микроорганизмы. И те, что занимаются переработкой слоя мертвой органики – те же черви, насекомые и микробы – на поверхности. Вот это живое внутри плюс живое снаружи и есть сама почва. Глина, песок и прочие породы – не почва, а всего лишь ее каркас. Живность создает структуру почвы: сеть каналов, труб и ходов. Эта структура не разрушается веками. Она и обеспечивает жизнь: всасывает и накапливает воду, проводит воздух, спускает вниз углекислый газ, без которого не растворяются минералы. Все это поступает из атмосферы, и поэтому прямая связь с атмосферой – основа жизни почвы.
Гость:
живые организмы: -удобряют землю, т.е. повышается ее плодородность (растения - перегнивая в земле и животные удобряя ее) -рыхлят землю, делая ее воздухопронмцаемой (например, черви)
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