антоним к прилогательному,, свежий ветер, свежий хлеб свежая газета.
Русский язык
антоним к прилогательному,, свежий ветер, свежий хлеб свежая газета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свежий ветер-зловонный ветер, свежий хлеб-чёрствый хлеб,засохший хлеб свежая газета- старая газета
Гость:
свежий хлеб — чёрствый хлеб, свежий ветер — знойный ветер, свежая газета — старая газета.
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