Доказать что n³ - 4n делится на 48 при чётном n.

Математика
Доказать что n³ - 4n делится на 48 при чётном n.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n - четное, поэтому n=2k, где k - целое число n³ - 4n=n(n^2-4)=n(n-2)(n+2)=2k(2k-2)(2k+2)=8k(k-1)(k+1)   k,k-1,k+1- три последовательные целые числа, значит хотя бы одно из них делится на 2, и одно из них делится на 3 поэтому произведение 8k(k-1)(k+1) делится на 8*2*3=48, а значит и число n³ - 4n делится на 48. доказано
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