Житель села Холхунов похитил ночью с фермы местного акционерного общества двух свиней которых затем продал, а на деньги выручиные купил своим детям школьную форму. После задержания его сотрудниками милиции Холхунов обьяснил фак...

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Житель села Холхунов похитил ночью с фермы местного акционерного общества двух свиней которых затем продал, а на деньги выручиные купил своим детям школьную форму. После задержания его сотрудниками милиции Холхунов обьяснил факт совершения им кражи тем, что в течении 6 месяцев не получал зароботной платы.1) охаракткризуйте даную диспозицию2)Имеется ли в рассматриваемом случаекрайняя мера

Автор: Гость