На решение задачи Митя затратил 4/5 ч. Сколько времени выполняла эту работу Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 ч меньше ,а на решение уравнения - на 1/3 ч больше, чем Митя!!

Алгебра

На решение задачи Митя затратил 4/5 ч. Сколько времени выполняла эту работу Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 ч меньше ,а на решение уравнения - на 1/3 ч больше, чем Митя!!

Автор: Гость