На решение задачи Митя затратил 4/5 ч. Сколько времени выполняла эту работу Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 ч меньше ,а на решение уравнения - на 1/3 ч больше, чем Митя!!
Алгебра
На решение задачи Митя затратил 4/5 ч. Сколько времени выполняла эту работу Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 ч меньше ,а на решение уравнения - на 1/3 ч больше, чем Митя!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5-5/12+1/3 = 48/60-25/60+20/60 ***это мы приводим к общему знаменателю*** (48-25+20)/60 = 43/60 ч = 43 мин
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