стальной резец 400г при закалке нагрели от 20 до 1300*c.Определите еоличество теплоты, необходимое для нагревания резца.
Физика
стальной резец 400г при закалке нагрели от 20 до 1300*c.Определите еоличество теплоты, необходимое для нагревания резца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: m =400г = 0,4 кг Q = cm(t2 – t1) t1 = 20°С Q = 460 Дж/кг·°С · 0,4 кг(1300°С - 20°С) = 235520 Дж t2 = 1300°С c = 460 Дж/кг·°С Q - ?
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