стальной резец 400г при закалке нагрели от 20 до 1300*c.Определите еоличество теплоты, необходимое для нагревания резца.

Физика

стальной резец 400г при закалке нагрели от 20 до 1300*c.Определите еоличество теплоты, необходимое для нагревания резца.

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