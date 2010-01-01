Длина Иртыша 4248 км.Река протекаекает по Китаю , Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной.Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств.
Математика
Длина Иртыша 4248 км.Река протекаекает по Китаю , Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной.Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, длина росийской части х, тогда х+х+228=4248 2х=4248-228 х=4020/2 х=2010км длина российской части Иртыша 2010+228=2238км на территории других государств
Гость:
Пусть длина реки по Россиийской территории х км,тогда по территории иностранных государств х+228 км Составим уравнение х+х+228=4248 2х=4248-228 2х= 4020 х=4020:2 х= 2010 км длина реки по Российской территории 2010+228= 2238 км по территории иностранных государств
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