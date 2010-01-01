Длина Иртыша 4248 км.Река протекаекает по Китаю , Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной.Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств.

Математика

Длина Иртыша 4248 км.Река протекаекает по Китаю , Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной.Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств.

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