Велосипедисты проехали в первый день 168км,во второй- в 3 раза меньше,а в третий день- на 20 км больше,чем во второй. Сколько километров проехали велосипедисты за три дня?
Математика
Велосипедисты проехали в первый день 168км,во второй- в 3 раза меньше,а в третий день- на 20 км больше,чем во второй. Сколько километров проехали велосипедисты за три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 168:3=56(км)- проехали во 2 день 2) 56+20=76(км)- проехали в 3 день 3) 168+56+76=300(км)- проехали за 3 дня Ответ: 300км проехали велосипедисты за три дня.
Гость:
168 : 3 = 56 км проехали во второй день 56 + 20 = 76 км проехали в третий день 168 + 56 + 76 = 300 км проехали за 3 дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине всего 330 кг яблок и груш, 410 кг яблок и апельсинов, и 320 кг груш и апельсинов. Сколько кг фруктов каждого вида в магазине.
Математика
с пояснение пожалуйста!))) в магазине имеется крупа трёх видов:грчка перловка и рис,всего 580.Если бы продали 44кг гречки,18кг перловки и 29 кг р...
Математика
Два поезда отошли от одной станции в противоположных направлениях. Их скорости 60 км/ч и 70км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет ра...
Алгебра
1)в заданном уравнении выразите одну переменную через другую:а)2x+y=4 б)x+6y=9 в)3a+b=12 г)c+8d=15 д)6x-y=18 е)-a-5b=20 Ё)18m-n=3 ж)-p-9g=4