Велосипедисты проехали в первый день 168км,во второй- в 3 раза меньше,а в третий день- на 20 км больше,чем во второй. Сколько километров проехали велосипедисты за три дня?

Математика

Велосипедисты проехали в первый день 168км,во второй- в 3 раза меньше,а в третий день- на 20 км больше,чем во второй. Сколько километров проехали велосипедисты за три дня?

Автор: Гость