с пояснение пожалуйста!))) в магазине имеется крупа трёх видов:грчка перловка и рис,всего 580.Если бы продали 44кг гречки,18кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаково.Сколько кг крупы каждого вида им...
Математика
с пояснение пожалуйста!))) в магазине имеется крупа трёх видов:грчка перловка и рис,всего 580.Если бы продали 44кг гречки,18кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаково.Сколько кг крупы каждого вида имеется в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
580-44-18-29=489 (кг)-поровну гречки, перловки и риса. 489:3=163 (кг) гречки или перловки или риса 163+44=207 (кг) гречки 163+18=181 (кг) перловки 163+29=192 (кг) риса
Гость:
580-44-18-29=489кг осталось круп после продажи 489/3=163кг осталось круп каждого вида 163+44=207кг гречки 163+18=181кг перловки 163+29=192кг риса
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