с пояснение пожалуйста!))) в магазине имеется крупа трёх видов:грчка перловка и рис,всего 580.Если бы продали 44кг гречки,18кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаково.Сколько кг крупы каждого вида им...

Математика

с пояснение пожалуйста!))) в магазине имеется крупа трёх видов:грчка перловка и рис,всего 580.Если бы продали 44кг гречки,18кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаково.Сколько кг крупы каждого вида имеется в магазине?

Автор: Гость