Два поезда отошли от одной станции в противоположных направлениях. Их скорости 60 км/ч и 70км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно: а) 260 км; б) 520км?
Математика
Два поезда отошли от одной станции в противоположных направлениях. Их скорости 60 км/ч и 70км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно: а) 260 км; б) 520км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260 : (60 + 70) = 2 ч расстояние между ними будет 260 км 520 : (60 + 70) = 4 ч расстояние между ними будет 520 км
Гость:
60+70=130км/ч скорость удаления 260/130=2ч 520/130=4ч
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