Івасик-Телесик плив на моторному човні 5 годин по річці зі швидкістю 27км/год і 7 год по озеру зі швидкістю 21 км/год.Який шлях, по річці чи по озеру, був більший і на скільки?
Математика
Івасик-Телесик плив на моторному човні 5 годин по річці зі швидкістю 27км/год і 7 год по озеру зі швидкістю 21 км/год.Який шлях, по річці чи по озеру, був більший і на скільки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=V*t S1=V1*t1=5*27=135 шлях по річці S2=V2*t2=7*21=147 шлях по озеру S1< S2 шлях по озеру більший на 147-135=12 км
Гость:
5*27=135км по реке 7*21=147км по озеру 147-135=12км путь по озеру больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
петя коля и слава поочередно парами становились на весы.петя и коля вместе весят 55кгколя и слава 58кг а петя и слава 59кг.сколько весит каждый мал...
Математика
В куске 32 м ткани.Для пошива 4 одинаковых пальто. Требуется 17 м 20 см этой ткани.Сколько таких пальто можно сшить из этого куска?Сколько ткани ещ...