Івасик-Телесик плив на моторному човні 5 годин по річці зі швидкістю 27км/год і 7 год по озеру зі швидкістю 21 км/год.Який шлях, по річці чи по озеру, був більший і на скільки?

Математика

Івасик-Телесик плив на моторному човні 5 годин по річці зі швидкістю 27км/год і 7 год по озеру зі швидкістю 21 км/год.Який шлях, по річці чи по озеру, був більший і на скільки?

Автор: Гость