представьте в виде произведения cos (a - п/3) + сos (a + п/5)
Алгебра
представьте в виде произведения cos (a - п/3) + сos (a + п/5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле суммы косинусов и используґ парность функции косинуса cos (a - п/3) + сos (a + п/5)=2*сos ((a - п/3+a + п/5)/2) *cos((a - п/3-a - п/5)/2)= =2*cos((2a-2п/15)/2) *cos ((-8п/15)/2)=2*сos (a-п/15)*cos (4п/15) ответ: 2*сos (a-п/15)*cos (4п/15)
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