В куске 32 м ткани.Для пошива 4 одинаковых пальто. Требуется 17 м 20 см этой ткани.Сколько таких пальто можно сшить из этого куска?Сколько ткани ещё останется в куске?

Математика

В куске 32 м ткани.Для пошива 4 одинаковых пальто. Требуется 17 м 20 см этой ткани.Сколько таких пальто можно сшить из этого куска?Сколько ткани ещё останется в куске?

Автор: Гость