В куске 32 м ткани.Для пошива 4 одинаковых пальто. Требуется 17 м 20 см этой ткани.Сколько таких пальто можно сшить из этого куска?Сколько ткани ещё останется в куске?

Математика
В куске 32 м ткани.Для пошива 4 одинаковых пальто. Требуется 17 м 20 см этой ткани.Сколько таких пальто можно сшить из этого куска?Сколько ткани ещё останется в куске?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для одного пальто потрібно 17,20/4=4,3 метра тканини з 32 метрів вийде 32/4,3=7(остача 1,9)  7 пальто і 1,9 метрів залишиться 
Гость:
17,2/4=4,3м на одно пальто 32/4,3=7(ост 1,9м) можно сшить 7 пальто и останется 1,9м
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