петя коля и слава поочередно парами становились на весы.петя и коля вместе весят 55кгколя и слава 58кг а петя и слава 59кг.сколько весит каждый мальчик?

Гость: Гость:

Составим систему уравнений: п + к = 55 к + с = 58 п + с = 59 Сложим все три уравнения, получим: 2п + 2к + 2с = 172 п + к + с = 86 кг с = 86 - 55 = 31 кг весит Слава п = 86 - 58 = 28 кг весит Петя к = 86 - 59 = 27 кг весит Коля.