составь предложение с однородными членами-жнет,молотит и веет
Русский язык
составь предложение с однородными членами-жнет,молотит и веет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежит комбайн по полю и сразу три дела делает:жнёт,молотит и веет.
Гость:
Комбайн и жнет, и молотит, и веет (однородные сказуемые)
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