в субботу зоологи проехали по степи 126км,а в воскресенье на 18 км больше.сколько километров проехали зоологи за 2 дня?
Математика
в субботу зоологи проехали по степи 126км,а в воскресенье на 18 км больше.сколько километров проехали зоологи за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько зоологи проехали в воскресенье? 126+18= 144 км 2) сколько зоологи проехали за 2 дня? 126+144= 270 км
Гость:
126 + 18 = 144 км проехали в воскресенье 126 + 144 = 270 км проехали за 2 дня. Ответ. 270 км.
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