в субботу зоологи проехали по степи 126км,а в воскресенье на 18 км больше.сколько километров проехали зоологи за 2 дня?

Математика

в субботу зоологи проехали по степи 126км,а в воскресенье на 18 км больше.сколько километров проехали зоологи за 2 дня?

Автор: Гость