турист на автобусе проехал 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист

Математика

турист на автобусе проехал 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист

Автор: Гость