турист на автобусе проехал 40 км  что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист

Математика
турист на автобусе проехал 40 км  что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какой путь проделал пешком? 40:5=8 км 2)общий путь 40+8=48 км 
Гость:
40:5=8 км 40+8=48 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса 1го бельчонка и 1го зйчонка вместе 6кг. Массаа 4х таких же бельчат и 3-х таких же зайчат равна 20кг. Чему равна масса 1го бельчонка и 1го зай...
Ответить
Русский язык
составь предложение с однородными членами-жнет,молотит и веет
Ответить
Математика
в субботу зоологи проехали по степи 126км,а в воскресенье на 18 км больше.сколько километров проехали зоологи за 2 дня?
Ответить
Алгебра
цилиндр и косинус имеют общее основание и общую высоту.вычислите оъем цилиндра,если объем конуса равен 12.
Ответить
Математика
Івасик-Телесик плив на моторному човні 5 годин по річці зі швидкістю 27км/год і 7 год по озеру зі швидкістю 21 км/год.Який шлях, по річці чи по озе...
Ответить