турист на автобусе проехал 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист
Математика
турист на автобусе проехал 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какой путь проделал пешком? 40:5=8 км 2)общий путь 40+8=48 км
Гость:
40:5=8 км 40+8=48 км
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