Современная Россия к какому типу относится к индустриальному или к постиндустриальному. Дать подробный ответ.

Гость: Гость:

Я считаю, что Россия относится к постиндустриальому типу. Во-первых, в постиндустриальном общ-ве превыше всего стоит образование, т.к. оно непрерывное, ведь с каждым годом появляются всё новые и новые вещи, с которыми мы должны уметь обращаться. Во-вторых, в России уделено меньше внимания духовной сфере общества, чем политической или социальной, что также яляется одним из прищнаков посиндустриального общ-ва. В-третьих, в России преобладают сферы услуг, что отличается от традиционного общ-ва и присутствует в постиндустриальном.