Современная Россия к какому типу относится к индустриальному или к постиндустриальному. Дать подробный ответ.
География
Современная Россия к какому типу относится к индустриальному или к постиндустриальному. Дать подробный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что Россия относится к постиндустриальому типу. Во-первых, в постиндустриальном общ-ве превыше всего стоит образование, т.к. оно непрерывное, ведь с каждым годом появляются всё новые и новые вещи, с которыми мы должны уметь обращаться. Во-вторых, в России уделено меньше внимания духовной сфере общества, чем политической или социальной, что также яляется одним из прищнаков посиндустриального общ-ва. В-третьих, в России преобладают сферы услуг, что отличается от традиционного общ-ва и присутствует в постиндустриальном.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла....
Українська література
Выбрать правильный вариант ответа. Cамая глубокая впадина располоджена в 1)Индийском океане 2)в Тихом океане 3)в атлантическом океане
Математика
турист на автобусе проехал 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошёл пешком .Какой общий путь проделал турист
Математика
Масса 1го бельчонка и 1го зйчонка вместе 6кг. Массаа 4х таких же бельчат и 3-х таких же зайчат равна 20кг. Чему равна масса 1го бельчонка и 1го зай...