За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла.если бы каждый день расходовали на 1 кг больше?

Математика

За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла.если бы каждый день расходовали на 1 кг больше?

Автор: Гость