За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла.если бы каждый день расходовали на 1 кг больше?
Математика
За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла.если бы каждый день расходовали на 1 кг больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)найдём дневную норму 21:7=3 кг 2)на сколько дней хватит 36 л? 36:3=12 дней 3) если расходовать на 1 кг больше,дневная норма будет 3 +1=4 кг 4)на сколько хвати ло бы масла при новой норме? 36:4= 9 дней
Гость:
21:7=3 кг за один день 36:3=12 дней 3+1=4кг ( при большем расходе) 36:4=9 дней ответ:масла хватило бы на 9 дней при расходе на 1 кг больше
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