В трех корзинах 96 кг черешни. В первой корзине 28 кг, во второй - третья часть всей черешни. Сколько килограммов в третьей корзине?
Математика
В трех корзинах 96 кг черешни. В первой корзине 28 кг, во второй - третья часть всей черешни. Сколько килограммов в третьей корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так ка во второй корзине третья часть от общей массы 1) 96:3=32 кг во второй корзине тепрь мы знаем, что в первой 28 кг, во второй 32 кг. складываем массу первой и второй корзины 2)28+32=60 кг в двух корзинах что бы вычислить массу 3 корзины нужно 3)96-60=36 кг в 3 корзине ответ : в третьей корзине 36 кг черешни.
Гость:
1) 96/3=32 это во 2 корзине 2)96-28-32 =36 в 3 корзине
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