В трех корзинах 96 кг черешни. В первой корзине 28 кг, во второй - третья часть всей черешни. Сколько килограммов в третьей корзине?

Математика
В трех корзинах 96 кг черешни. В первой корзине 28 кг, во второй - третья часть всей черешни. Сколько килограммов в третьей корзине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так ка во второй корзине третья часть от общей массы 1) 96:3=32 кг во второй корзине тепрь мы знаем, что в первой 28 кг, во второй 32 кг. складываем массу первой и второй корзины           2)28+32=60 кг в двух корзинах что бы вычислить массу 3 корзины нужно       3)96-60=36 кг в 3 корзине ответ : в третьей корзине 36 кг черешни.  
Гость:
1) 96/3=32 это во 2 корзине 2)96-28-32 =36 в 3 корзине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
можно ли утверждать,что 8 г кислорода занимают такой же объем (н.у.), как 2 г воздуха? ответ подтвердите расчетом.
Ответить
Геометрия
Найдите радиус r вписанной и радиус R описанной окружностей для равнобедренного треугольника с основанием 10 см боковой стороной 13 см.
Ответить
География
Современная Россия к какому типу относится к индустриальному или к постиндустриальному. Дать подробный ответ.
Ответить
Математика
За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла.На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 кг масла? На сколько дней хватило бы этого масла....
Ответить
Українська література
Выбрать правильный вариант ответа. Cамая глубокая впадина располоджена в 1)Индийском океане 2)в Тихом океане 3)в атлантическом океане
Ответить