В трех корзинах 96 кг черешни. В первой корзине 28 кг, во второй - третья часть всей черешни. Сколько килограммов в третьей корзине?

Гость: Гость:

так ка во второй корзине третья часть от общей массы 1) 96:3=32 кг во второй корзине тепрь мы знаем, что в первой 28 кг, во второй 32 кг. складываем массу первой и второй корзины 2)28+32=60 кг в двух корзинах что бы вычислить массу 3 корзины нужно 3)96-60=36 кг в 3 корзине ответ : в третьей корзине 36 кг черешни.