можно ли утверждать,что 8 г кислорода занимают такой же объем (н.у.), как 2 г воздуха? ответ подтвердите расчетом.

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Для газов кол-во в-ва пропорционально объему. Значит, можно лишь просто найти кол-во, а затем утверждать занимает ли кислород такой же объем, как воздух, или нет. Количество кислорода=8/32=0,25моль. Mr(воздух)=29г/моль, кол-во воздуха=2/29=0,069моль. Т.к кол-во O2 не равно кол-ву воздуха, то и объемы газов не равны.