Какова масса гружёного автомобиля, если при силе тяги 0,6 кН он движется с ускорением 0,2 м/с2?
Физика
Какова масса гружёного автомобиля, если при силе тяги 0,6 кН он движется с ускорением 0,2 м/с2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=Ma---->M=F/a---->M=0.6*1000/0.2=3000 кг
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