Какова масса гружёного автомобиля, если при силе тяги 0,6 кН он движется с ускорением 0,2 м/с2?

Физика

Какова масса гружёного автомобиля, если при силе тяги 0,6 кН он движется с ускорением 0,2 м/с2?

Автор: Гость