Пётр I велел сопровождать и охранять карету путешественников. В Москву вместе в англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров. Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров, если по правилам насения ...
Математика
Пётр I велел сопровождать и охранять карету путешественников. В Москву вместе в англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров. Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров, если по правилам насения службы солдат в команде долно быть в 5 раз больше, чем офицеров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по правилам несения службы, на 1-го офицера должно быть 5 солдат. вместе 6 человек. а вместе с англичанами надо отправить 12 чел. 12/6=2. т.е. было отправлено 2 группы по 6 чел., состоящих из 1 офицера и 5 солдат. итого 2 офицера и 10 солдат.
Гость:
допустим, офицеров х, тогда х+5х=12 6х=12 х=12/6 х=2 офицера 2*5=10 солдат
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