Пётр I велел сопровождать и охранять карету путешественников. В Москву вместе в англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров. Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров, если по правилам насения ...

Математика

Пётр I велел сопровождать и охранять карету путешественников. В Москву вместе в англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров. Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров, если по правилам насения службы солдат в команде долно быть в 5 раз больше, чем офицеров?

Автор: Гость