Какие силы нужно приложить к концам проволоки жёсткостью 100кН/м, чтобы растянуть её на 1 мм?

Физика

Какие силы нужно приложить к концам проволоки жёсткостью 100кН/м, чтобы растянуть её на 1 мм?

Автор: Гость