Какие силы нужно приложить к концам проволоки жёсткостью 100кН/м, чтобы растянуть её на 1 мм?
Физика
Какие силы нужно приложить к концам проволоки жёсткостью 100кН/м, чтобы растянуть её на 1 мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k*l, где k-жёсткость проволоки, а l- нужная длина, отсюда F=100*1000*1*0,001=100 H
Гость:
дано: СИ R(жесткость)=100 кН/м 100000 Н/м х=1 мм 0,001 м найти: F-? решение: F=Rx=100000*0.001=100 Н = 1кН ответ:100 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Жук ползет вверх по стволу дерева со скоростью 6 см/с.По тому же дереву ползет вниз гусеница.Сейчас она находится на 60 см ниже жука.Скакой скорост...
Физика
Математика
Пётр I велел сопровождать и охранять карету путешественников. В Москву вместе в англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицер...