Какие силы нужно приложить к концам проволоки жёсткостью 100кН/м, чтобы растянуть её на 1 мм?

Физика
Какие силы нужно приложить к концам проволоки жёсткостью 100кН/м, чтобы растянуть её на 1 мм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k*l, где k-жёсткость проволоки, а l- нужная длина, отсюда F=100*1000*1*0,001=100 H 
Гость:
дано:                               СИ R(жесткость)=100 кН/м    100000 Н/м х=1 мм                              0,001 м найти: F-?   решение: F=Rx=100000*0.001=100  Н = 1кН ответ:100 Н
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