На потолке висит люстра массой 2 кг. Найти силу натяжения подвеса и вес люстры.

Физика
На потолке висит люстра массой 2 кг. Найти силу натяжения подвеса и вес люстры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р-вес люстры, Р=m*g=2*9.8=19,6;       T-сила натяжения, Т=Р=19,6
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