Есть 9 одинаковых широких полос. Несколько полос разрезали на 3 узких одинаковых полоски каждую. В общей сложности их стало 15. Сколько широких полос разрезали?
Математика
Есть 9 одинаковых широких полос. Несколько полос разрезали на 3 узких одинаковых полоски каждую. В общей сложности их стало 15. Сколько широких полос разрезали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разрезали 3 полосы 3*3+(9-3)=15
Гость:
есть 9 полос, когда мы разрезаем 1 полоску на 3 части,то общая сума увеличивается на 2, значит: 9+х*2=15 х=(15-9)/2=6/2=3 ответ 3
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