Есть 9 одинаковых широких полос. Несколько полос разрезали на 3 узких одинаковых полоски каждую. В общей сложности их стало 15. Сколько широких полос разрезали?

Математика

Есть 9 одинаковых широких полос. Несколько полос разрезали на 3 узких одинаковых полоски каждую. В общей сложности их стало 15. Сколько широких полос разрезали?

Автор: Гость