два тела движутся вдоль оси Ох согласно уравнениям х1=-3+2t и х2=17-3t, в которых время t выражено в с, а координата х- в м. Постройте или объясните как строиить графики зависимости от времени координат и проекции скорости тел;...

Физика
два тела движутся вдоль оси Ох согласно уравнениям х1=-3+2t и х2=17-3t, в которых время t выражено в с, а координата х- в м. Постройте или объясните как строиить графики зависимости от времени координат и проекции скорости тел; найдите момент встречи тел  и пути, пройденные ими до встречи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГРАФІК  залежності від часу координат на осі іксів у нас буде t, а на осі ігриків х: для х1: при    t=0, х=-3, а при х=0,   t=1.5    проводимо пряму через точки з координатами (0;-3) і (1.5;0)  для х2: при   t=0, х=17, а при х=0,   t=17/3(це майже 5,7)    проводимо пряму через точки з координатами (0;17) і (5.7;0)      щоб знайти момент зустрічі потрібно знайти їхню спільну координату, тобто прирівняти ці рівняння -3+2*t=17-3* t  ======>5*t=20 ========>    t=4 (вони зустрінуться через 4 секунди) х1 до зустрічі пройде (на початку руху при   t=0 х1=-3)х1=-3+2*4=5 , отже S=5-(-3)=5+3=8 x2   до зустрічі пройде (на початку руху при   t=0 х2=17) х2=17-3*4=5, отже S=17-5=12 
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