два тела движутся вдоль оси Ох согласно уравнениям х1=-3+2t и х2=17-3t, в которых время t выражено в с, а координата х- в м. Постройте или объясните как строиить графики зависимости от времени координат и проекции скорости тел;...

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ГРАФІК залежності від часу координат на осі іксів у нас буде t, а на осі ігриків х: для х1: при t=0, х=-3, а при х=0, t=1.5 проводимо пряму через точки з координатами (0;-3) і (1.5;0) для х2: при t=0, х=17, а при х=0, t=17/3(це майже 5,7) проводимо пряму через точки з координатами (0;17) і (5.7;0) щоб знайти момент зустрічі потрібно знайти їхню спільну координату, тобто прирівняти ці рівняння -3+2*t=17-3* t ======>5*t=20 ========> t=4 (вони зустрінуться через 4 секунди) х1 до зустрічі пройде (на початку руху при t=0 х1=-3)х1=-3+2*4=5 , отже S=5-(-3)=5+3=8 x2 до зустрічі пройде (на початку руху при t=0 х2=17) х2=17-3*4=5, отже S=17-5=12