Какой физический смысл поверхностного натяжения жидкости???
Физика
Какой физический смысл поверхностного натяжения жидкости???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поверхностное натяжение по физическому смыслу часть внутренней энергии. по определению это энергия разрыва единицы поверхности.
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