У Пети и Саши-17наклеек,у Саши и Славы-18 наклееек,у Пети и Славы -25 наклеек.Сколько наклеек у каждого мальчика?
Математика
У Пети и Саши-17наклеек,у Саши и Славы-18 наклееек,у Пети и Славы -25 наклеек.Сколько наклеек у каждого мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18+25-17)/2=13 наклеек у Славы 18-13=5 наклеек у Саши 17-5=12 наклеек у Пети
Гость:
а-количество наклеек у пети б-количество наклеек у саши в-количество наклеек у славы тогда: а+б=17 б+в=18 а+в=25 а=17-б , в=18-б отсюда а+в=17-б+18-б=35-2*б=25 ====> б=(35-25)/2=5 а=17-б=17-5=12 в=18-б=18-5=13 ОТВЕТ у пети 12 наклеек у саши 5 наклеек у славы 13 наклеек
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