Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из них идёт со скоростью 10 км\ч,а скорость второго лыжника на 2 км\ч меньше?

Математика

Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из них идёт со скоростью 10 км\ч,а скорость второго лыжника на 2 км\ч меньше?

Автор: Гость