Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из них идёт со скоростью 10 км\ч,а скорость второго лыжника на 2 км\ч меньше?

Математика
Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из них идёт со скоростью 10 км\ч,а скорость второго лыжника на 2 км\ч меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суммарная скорость лыжников 18 км 72 разделить на 18 равно 4
Гость:
1) 10-2=8(км/ч) скорость второго лыжника 2) х- время   10*х +8*х=72    18х=72     х=72/18     х=4   Ответ: лыжники встретятся через 4 часа
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