Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из них идёт со скоростью 10 км\ч,а скорость второго лыжника на 2 км\ч меньше?
Математика
Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из них идёт со скоростью 10 км\ч,а скорость второго лыжника на 2 км\ч меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суммарная скорость лыжников 18 км 72 разделить на 18 равно 4
Гость:
1) 10-2=8(км/ч) скорость второго лыжника 2) х- время 10*х +8*х=72 18х=72 х=72/18 х=4 Ответ: лыжники встретятся через 4 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Пети и Саши-17наклеек,у Саши и Славы-18 наклееек,у Пети и Славы -25 наклеек.Сколько наклеек у каждого мальчика?
Физика
два тела движутся вдоль оси Ох согласно уравнениям х1=-3+2t и х2=17-3t, в которых время t выражено в с, а координата х- в м. Постройте или объяснит...