корень(x) - корень(x - 5) = 1
Алгебра
корень(x) - корень(x - 5) = 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: x>=0 x-5>=0 x>=0 x>=5 ОДЗ: x>=5 корень(x) - корень(x - 5) = 1 корень(x) = корень(x - 5)+ 1 обе части неотрицательны, без потери корней на ОДЗ, возводим в квадрат и получим равносильное уравнение x=x-5+2*корень(х-5)+1 0=2*корень(х-5)-4 2*корень(х-5)=4 корень(х-5)=2 х-5=2^2 x-5=4 x=5+4 x=9 ответ: 9 корень(9)-корень(9-5)=3-2=1
Гость:
√ Х = √ (Х - 5) + 1 Возведем обе части в квадрат Х = Х - 5 + 1 + 2 * √ (Х - 5) √ (Х - 5) = 2 Х - 5 = 4 Х = 5 + 4 = 9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
витя ждал гостей вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждой табурета по 3 ножки. а у каждого стула по 4. ребята заняли...
Математика
Два лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из двух сёл,расстояние между которыми 72 км.Через сколько часов лыжники встретятся,если один из...
Математика
У Пети и Саши-17наклеек,у Саши и Славы-18 наклееек,у Пети и Славы -25 наклеек.Сколько наклеек у каждого мальчика?