решить уравнение (х 2)(х 3)(х 4)(х 6)=30(х)2
Математика
решить уравнение (х 2)(х 3)(х 4)(х 6)=30(х)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х 2)(х 3)(х 4)(х 6)=30(х)2 144х = 32х 144-32х=0 112х=0 Ответ.х= любое значение.
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