5 кг лучного сіна за поживністю замінюють 7 кг вівсяноі соломи.Скільки потрібно кілограмів вівсяноі соломи,щоб замінити 15000 кг лучного сіна?
Математика
5 кг лучного сіна за поживністю замінюють 7 кг вівсяноі соломи.Скільки потрібно кілограмів вівсяноі соломи,щоб замінити 15000 кг лучного сіна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15000*7:5=21000 кг
Гость:
15000/5=3000 раз больше 7*3000=21000кг сена или 15000*7/5=21000кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В арифметической прогрессии третий и десятый члены равны соответственно 12 и 22. Найдите сумму членов прогрессии со второго по седьмой включительно...
Математика
a,b,c- три различные цифры.Если сложить все шесть двузначных чисел, которые можно записать с их помощью, не повторяя одну и туже цифру дважды в оно...
Математика