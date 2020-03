a,b,c- три различные цифры.Если сложить все шесть двузначных чисел, которые можно записать с их помощью, не повторяя одну и туже цифру дважды в оном числе, то получится 528.Найдите эти цифры.

Гость: Гость:

Выразим числа через цифры ab = 10 * a + b ac = 10 * a + c bc = 10 * b + c ba = 10 * b + a ca = 10 * c + a cb = 10 * c + b Если все эти выражения сложить, получаем 22 * a + 22 * b + 22 * c = 22 * (a + b + c ) = 528 или a + b + c = 24 Если цифры a, b и с - разные, то это возможно только в том случае, когда эти цифры 7, 8 и 9.