a,b,c- три различные цифры.Если сложить все шесть двузначных чисел, которые можно записать с их помощью, не повторяя одну и туже цифру дважды в оном числе, то получится 528.Найдите эти цифры.
Математика
a,b,c- три различные цифры.Если сложить все шесть двузначных чисел, которые можно записать с их помощью, не повторяя одну и туже цифру дважды в оном числе, то получится 528.Найдите эти цифры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ab=10a+b ac=10a+c ba=10b+a bc=10b+c cb=10c+b ca=10c+a сумма єтих шести чисел будет 22a+22b+22c=22*(a+b+c)=528 откуда a+b+c=528/22=24 учитывая различность цифр 9+8+7=24, цифры 7,8,9 подходят если хоть две цифры меньшие за 7, то третья цифра должна быть больше равна 24-7-7=10, что невозможно одну единственную возможность без повторения цифр с участием цифры 7 использовали, значит других вариантов нет ответ: 7,8,9 - искомые цифры
Гость:
Выразим числа через цифры ab = 10 * a + b ac = 10 * a + c bc = 10 * b + c ba = 10 * b + a ca = 10 * c + a cb = 10 * c + b Если все эти выражения сложить, получаем 22 * a + 22 * b + 22 * c = 22 * (a + b + c ) = 528 или a + b + c = 24 Если цифры a, b и с - разные, то это возможно только в том случае, когда эти цифры 7, 8 и 9.
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