Из листа бумаги размером 10*10см Маша вырезала прямоугольник со сторонами 6 и 9см.сможет ли она из остатка вырезать квадрат со стороной 5см.
Математика
Из листа бумаги размером 10*10см Маша вырезала прямоугольник со сторонами 6 и 9см.сможет ли она из остатка вырезать квадрат со стороной 5см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не сможет, так как на одной стороне у нее останется 10-6=4см, а на другой 10-9=1см
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