время утекло говорили в древнем египте,объясните
Обществознание
время утекло говорили в древнем египте,объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
часы были водяные, поэтому время "утекало"
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