Почему человек всегда стремится к познанию самого себя?

География
Почему человек всегда стремится к познанию самого себя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что человек/эгоист (нельзя забывать о том,что каждый человек обладает эгоизмом,касаемо его степени - это уже другой вопрос...) больше оказывает заботу себе,чем кому/чему либо.
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