1.Словосочетание - это сочетание слов, связанных между собой грамматически и по ------.2.Словосочетание ----------, чем слово, называет предмет, действие, признак.
Русский язык
1.Словосочетание - это сочетание слов, связанных между собой грамматически и по ------.2.Словосочетание ----------, чем слово, называет предмет, действие, признак.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.смыслу 2. часть речи
Гость:
Словосочетание - это сочетание слов, связанных между собой грамматически и по СМЫСЛУ.2.Словосочетание ТОЧНЕЕ, чем слово, называет предмет, действие, признак.
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