1.Словосочетание - это сочетание слов, связанных между собой грамматически и по ------.2.Словосочетание ----------, чем слово, называет предмет, действие, признак.

Русский язык

1.Словосочетание - это сочетание слов, связанных между собой грамматически и по ------.2.Словосочетание ----------, чем слово, называет предмет, действие, признак.

Автор: Гость