Найдите координаты точек, в которых прямая FE, гду F(3;4) и E(-6;-5), пересекает координатные оси.

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найдем уравнение функции графика: (x-3)/(-5-4)=(y-4)/(-5-4) преобразуем: (x-3)(-5-4)=(y-4)(-6-3) -9x+27=-9y+36 делим все на 9: -x+3=-y+4 y=1+x - уравнение прямой FE чтобы найти координаты точек пересечения, подставляем в это уравнение: у=0, отсюда: 0=1+х х=-1 первая координата (-1;0) х=0, отсюда у=1+0 у=1 вторая координата (0;1)