Найдите координаты точек, в которых прямая FE, гду F(3;4) и E(-6;-5), пересекает координатные оси.

Алгебра
Найдите координаты точек, в которых прямая FE, гду F(3;4) и E(-6;-5), пересекает координатные оси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем уравнение функции графика: (x-3)/(-5-4)=(y-4)/(-5-4) преобразуем: (x-3)(-5-4)=(y-4)(-6-3) -9x+27=-9y+36 делим все на 9: -x+3=-y+4 y=1+x - уравнение прямой FE чтобы найти координаты точек пересечения, подставляем в это уравнение: у=0, отсюда: 0=1+х                     х=-1 первая координата (-1;0) х=0, отсюда у=1+0                    у=1 вторая координата (0;1)
Гость:
Уравнение прямой FE    y - 4       x - 3  -------- = ---------  -5 - 4      -6 - 3  y - 4       x - 3  ------- = ---------    -9          -9    y = x + 1 При  х = 0  у = 1, при  у = 0  х = -1. Следовательно, график пересекает ось абсцисс в точке (-1; 0), а ось ординат - в точке (0; 1)
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