Помогите решить 3p^2+p-2 дробь 4-9p^2
Алгебра
Помогите решить 3p^2+p-2 дробь 4-9p^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](3p^2+p-2)/(4-9p^2) = (p+1)(3p-2)/(2-3p)(2+3p) = - (p+1)/(3p+2).[/latex]
Гость:
разложим числитель на множители (используем дискрименант) получим: 3р²+р-2=(3р-2)(р+1) разложим знаменатель на множители (используем формулы сокращенного умножения): 4-9р²=(2-3р)(2+3р). Теперь выполним сокращение: -(р+1) дробь 2+3р
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