Помогите решить 3p^2+p-2 дробь 4-9p^2

Гость: Гость:

разложим числитель на множители (используем дискрименант) получим: 3р²+р-2=(3р-2)(р+1) разложим знаменатель на множители (используем формулы сокращенного умножения): 4-9р²=(2-3р)(2+3р). Теперь выполним сокращение: -(р+1) дробь 2+3р