дежурные приготовили всю пойманную рыбу за 4 дня. В 1-ый день рыб запекли в 3 раза больше, чем в каждый из остальных. Сколько рыб запекли дежурные в 1-ый день?
Математика
дежурные приготовили всю пойманную рыбу за 4 дня. В 1-ый день рыб запекли в 3 раза больше, чем в каждый из остальных. Сколько рыб запекли дежурные в 1-ый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему это так должно выглядеть: X-вся пойманая рыба,y-рыба запеченая в первый день X=y+3(y/3) X=y+y X=2y y=x/2 соответственно в первый день запекли половину от всей пойманой рыбы Вроде бы так оформляется
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