дежурные приготовили всю пойманную рыбу за 4 дня. В 1-ый день рыб запекли в 3 раза больше, чем в каждый из остальных. Сколько рыб запекли дежурные в 1-ый день?

Математика

дежурные приготовили всю пойманную рыбу за 4 дня. В 1-ый день рыб запекли в 3 раза больше, чем в каждый из остальных. Сколько рыб запекли дежурные в 1-ый день?

Автор: Гость