назовите причину по которой в древности даже очень состоятельные египтяне вряд ли ели мясо каждый день. В древнем египте говорили время утекло обьясните почему
Обществознание
назовите причину по которой в древности даже очень состоятельные египтяне вряд ли ели мясо каждый день. В древнем египте говорили время утекло обьясните почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
часы были водяными, поэтому утекло в жарком климате мясо быстро портилось, а быки были тяговой силой в земледелии
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