назовите причину по которой в древности даже очень состоятельные египтяне вряд ли ели мясо каждый день. В древнем египте говорили время утекло обьясните почему

Обществознание

назовите причину по которой в древности даже очень состоятельные египтяне вряд ли ели мясо каждый день. В древнем египте говорили время утекло обьясните почему

Автор: Гость