У малыша была банка с вареньем. В первый раз Карлосон съел 20% варенья из банки,а во второй-20% того, что осталось.После этого Фрекен Бок долила в банку 25% того , что в ней осталось.В результате этого в банке стало варенья на ...

Математика

У малыша была банка с вареньем. В первый раз Карлосон съел 20% варенья из банки,а во второй-20% того, что осталось.После этого Фрекен Бок долила в банку 25% того , что в ней осталось.В результате этого в банке стало варенья на пол-литра меньше, чем было первоночально (до того, как Карлосон начал есть варенье)Сколько литров варенья было первоначально?

Автор: Гость