У малыша была банка с вареньем. В первый раз Карлосон съел 20% варенья из банки,а во второй-20% того, что осталось.После этого Фрекен Бок долила в банку 25% того , что в ней осталось.В результате этого в банке стало варенья на ...
Математика
У малыша была банка с вареньем. В первый раз Карлосон съел 20% варенья из банки,а во второй-20% того, что осталось.После этого Фрекен Бок долила в банку 25% того , что в ней осталось.В результате этого в банке стало варенья на пол-литра меньше, чем было первоночально (до того, как Карлосон начал есть варенье)Сколько литров варенья было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть изначально в банке было х литров, тогда после того, как Карлсон съел 20% стало х-20%=х-0.2х=0.8х. После того, как Карлсон съел ещё 20% осталось 0.8х-20%=0.8х*0.8=0.64х. После того, как Фрекен Бок прилила ещё 25 % варенья, в банке стало 0.64х+25%=0.64х*1.25=0.8х. В результате в банке стало на 0.5 литра меньше, чем было изначально, значит: х-0.8х=0.5 0.2х=0.5 х=2.5 литра. Значит, первоначально в банке было 2.5 литра варенья. Отве: 2.5 литра варенья было в банке первоначально.
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