Найдите периметр равнобедренной трапеции, у которой тупой угол 120 градусов, а длины оснований равны 6 и 2
Геометрия
Найдите периметр равнобедренной трапеции, у которой тупой угол 120 градусов, а длины оснований равны 6 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСМ - равнобедр.трапеция, ВС=2, АМ=6 ПроведёмВЕIАМ и СК|АМ. АЕ=КМ=(6-2):2=2 В треугольнике АВЕ угол АВЕ = 120-90=30 (град), АЕ=2 => АВ=2*АЕ=2*2=4 Р=2*4+2+6=16
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