Найдите периметр равнобедренной трапеции, у которой тупой угол 120 градусов, а длины оснований равны 6 и 2

Геометрия

Найдите периметр равнобедренной трапеции, у которой тупой угол 120 градусов, а длины оснований равны 6 и 2

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