Жил в доме кот Иван. Ленив был! Часто кота обижал щенок Боб. Нужно записать предложения оставляя "окошки" на месте орфограмм гласных и согласных: вместо буквы ставь точку.
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Жил в доме кот Иван. Ленив был! Часто кота обижал щенок Боб. Нужно записать предложения оставляя "окошки" на месте орфограмм гласных и согласных: вместо буквы ставь точку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж_л в доме ко_ Иван. Л_ни_ был! Част_ к_та _б_жал щ_нок Боб.
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