Жил в доме кот Иван. Ленив был! Часто кота обижал щенок Боб. Нужно записать предложения оставляя "окошки" на месте орфограмм гласных и согласных: вместо буквы ставь точку.

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Жил в доме кот Иван. Ленив был! Часто кота обижал щенок Боб. Нужно записать предложения оставляя "окошки" на месте орфограмм гласных и согласных: вместо буквы ставь точку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж_л в доме ко_  Иван. Л_ни_  был! Част_  к_та  _б_жал  щ_нок  Боб.
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