Жил в доме кот Иван. Ленив был! Часто кота обижал щенок Боб. Нужно записать предложения оставляя "окошки" на месте орфограмм гласных и согласных: вместо буквы ставь точку.

Русский язык

Жил в доме кот Иван. Ленив был! Часто кота обижал щенок Боб. Нужно записать предложения оставляя "окошки" на месте орфограмм гласных и согласных: вместо буквы ставь точку.

Автор: Гость