Иван Иванович купил собаку.Саша думает,что эта собака-черный пудель,Паша считает белой болонкой,а Маша черным бультерьером.Известно,что каждый из ребят верно угадал либо породу,либо цвет шерсти собаки.Назовите породу собаки и ц...
Математика
Иван Иванович купил собаку.Саша думает,что эта собака-черный пудель,Паша считает белой болонкой,а Маша черным бультерьером.Известно,что каждый из ребят верно угадал либо породу,либо цвет шерсти собаки.Назовите породу собаки и цвет ее шерсти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
собака-черная болонка
Гость:
я думаю что это -черная болонка. птому что тогда получается Маша и Саша угадали цвет, а Паша породу!
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