У якого числа другого десятка кiлькiсть одиниць на 5 бiльша вiд кiлькостi його десяткiв?
Математика
У якого числа другого десятка кiлькiсть одиниць на 5 бiльша вiд кiлькостi його десяткiв?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16, 27,38,49 - всі двоцифрові числа, я ких кількість одиниць на 5 більша від кількості десятків перша цифра - кількість десятків, друга - одиниць 6-1=7-2=8-3=9-4=5
Гость:
У якого числа другого десятка кiлькiсть одиниць на 5 бiльша вiд кiлькостi його десяткiв? - 27 7-2=5
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